Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії.

Про це він повідомив у Telegram.

"Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку", - написав Зеленський.

Президент розповів, що в нього заплановані перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями.

"Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру", - додав Зеленський.