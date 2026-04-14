Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії.
Про це він повідомив у Telegram.
"Прибув до Осло. Заплановані важливі зустрічі та підписання двостороннього документа, який допоможе посилити нашу безпеку", - написав Зеленський.
Президент розповів, що в нього заплановані перемовини з премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями.
"Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру", - додав Зеленський.
- Раніше Зеленський відвідав Німеччину. Під час його візиту було підписано 10 двосторонніх документів.