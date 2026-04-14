Всеукраїнська Рада Церков пропонує встановити в Україні День військового капелана

Відбулася зустріч Володимира Зеленського з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
Як ідеться на сайті ВРЦіРО, члени Ради запропонували встановити в Україні День військового капелана.
Керівник Служби військового капеланства Олександр Вовкотеча: «Перед боєм важливіше не формальне благословення, а спілкування»
Також говорили про важливий подальший розвиток інституту військового капеланства в Силах оборони.
Релігійні діячі розповіли про свої поїздки на фронт у складі міжконфесійних груп й спілкування з українськими воїнами. Вони надали президентові певні пропозиції щодо підготовки військових капеланів та дослідження досвіду капеланства під час війни, зокрема, щодо лікування травм війни.