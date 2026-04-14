Всеукраїнська Рада Церков пропонує встановити в Україні День військового капелана

Про це йшлося на зустрічі членів Ради із українським президентом Володимиром Зеленським.

Відбулася зустріч Володимира Зеленського з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Як ідеться на сайті ВРЦіРО, члени Ради запропонували встановити в Україні День військового капелана.

Також говорили про важливий подальший розвиток інституту військового капеланства в Силах оборони.

Релігійні діячі розповіли про свої поїздки на фронт у складі міжконфесійних груп й спілкування з українськими воїнами. Вони надали президентові певні пропозиції щодо підготовки військових капеланів та дослідження досвіду капеланства під час війни, зокрема, щодо лікування травм війни.