Чоловік потім також намагався викрасти ще одну дитину - власного онука, і спричинив тілесні ушкодження своїй доньці.

На Закарпатті поліція затримала озброєного чоловіка, який викрав жінку з трирічною дитиною і відкрив вогонь по правоохоронцях.

Про це повідомляє Нацполіція області.

Сьогодні о 10:56 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про викрадення жінки разом із малолітньою дитиною. Викрадач пересувався автомобілем Skoda та, ймовірно, був озброєний. На його розшук одразу ж орієнтували наряди поліції. Невдовзі правоохоронці встановили місцеперебування та затримали його на території сусіднього Берегівського району.

Під час затримання чоловік чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем. Попри загрозу життю, поліцейські затримали зловмисника.

"Провівши першочергові слідчі дії вдалося відтворити хронологію подій: затриманий прибув до місця проживання своєї 45-річної знайомої з Мукачівщини. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет та змусив її разом із дитиною сісти до авто. Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент, скориставшись ситуацією, мешканка Мукачівщини з 3-річною дитиною на руках втекла з автівки викрадача", - розповіли в поліції.

Зазначається, що під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю. Покинути місце події йому завадив наряд поліції.

Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК. Усі учасники події перебувають у безпеці та співпрацюють зі слідством. Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі або викрадення людини та посягання на життя працівника правоохоронного органу. За скоєне затриманому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.