У будинок голови компанії OpenAI Сема Альтмана кинули коктейль Молотова

Поліція Сан-Франциско затримала 20-річного чоловіка, який жбурнув пляшку із запальною сумішшю у будинок бізнесмена Сема Альтмана - виконавчого директора компанії OpenAI, яка займається штучним інтелектом.

Як пише BBC, нападник втік до прибуття правоохоронців, але вже за годину з'явився біля штаб-квартири розробника ChatGPT і погрожував спалити її. В цей момент він був затриманий.

Пресслужба OpenAI оприлюднила заяву, що ніхто зі співробітників не постраждав, подякувавши поліції за швидке реагування.

Сем Альтман останніми роками став однією з найпомітніших фігур у світі технологій. Просування ним генеративних нейромереж призвело до революції у цифровій галузі і принесло йому мільярдні статки. Компанія OpenAI стверджує, що штучний інтелект матиме величезний соціальний та економічний вплив на майбутнє людства, зокрема на ринку праці, де дедалі більше професій можуть бути замінені ШІ.