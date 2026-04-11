​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Кримська пастка
Кримська пастка
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Іспанія відмовилась брати участь у війні проти Ірану, бо це не компетенція НАТО

Погрози Трампа щодо зміни ролі США в Альянсі Мадрид не переконали.

Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено оголосив, що його країна, як і інші члени НАТО, не братиме участь у війні США проти Ірану, включно із заходами забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Як пише Euronews, у Мадриді переконані, що Близький Схід лежить поза компетенцією НАТО, тож Альянс не має бути залучений до конфлікту. Очільник МЗС також наголосив на тому, що союзників не було належним чином проінформовано про військові дії, а необхідні консультації не відбувалися.

Заява Іспанії стала своєрідною відповіддю на висловлення невдоволення діями європейських союзників з боку президента США Дональда Трампа. У Вашингтоні обговорюють, як покарати членів НАТО за відмову взяти на себе відповідальність за розблокування Ормузької протоки. Одним із варіантів є виведення американських контингентів із військових баз, включно з іспанськими.

  • Справа дійшла до натяків Білого дому на те, що Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте обговорить вихід країни з Альянсу, хоча сам президент не має на це повноважень.
﻿
Читайте також
