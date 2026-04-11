Іспанія відмовилась брати участь у війні проти Ірану, бо це не компетенція НАТО

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено оголосив, що його країна, як і інші члени НАТО, не братиме участь у війні США проти Ірану, включно із заходами забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Як пише Euronews, у Мадриді переконані, що Близький Схід лежить поза компетенцією НАТО, тож Альянс не має бути залучений до конфлікту. Очільник МЗС також наголосив на тому, що союзників не було належним чином проінформовано про військові дії, а необхідні консультації не відбувалися.

Заява Іспанії стала своєрідною відповіддю на висловлення невдоволення діями європейських союзників з боку президента США Дональда Трампа. У Вашингтоні обговорюють, як покарати членів НАТО за відмову взяти на себе відповідальність за розблокування Ормузької протоки. Одним із варіантів є виведення американських контингентів із військових баз, включно з іспанськими.