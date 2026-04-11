Трамп перед початком переговорів заявив, що у Тегерана "немає карт"

Президент США Дональд Трамп напередодні старту американсько-іранських переговорів у столиці Пакистану Ісламабаді використав свій улюблений вислів про "відсутність карт" щодо Тегерана.

У власній соціальній мережі Truth Social господар Білого дому зазначив, що єдиним козирем іранського режиму був "короткостроковий шантаж із використанням міжнародних водних шляхів". Трамп пригрозив, що "єдина причина, чому іранські лідери досі живі - це для переговорів".

Водночас республіканець прагне побачити перші результати перемовин вже за добу. Він розповів журналістам, що кораблі США завантажують "найкращою зброєю, яка коли-небудь була виготовлена". Вашингтон обіцяє Ірану ще сильніші атаки, якщо умови перемир'я, досягнутого за посередництва Пакистану, не будуть виконуватися.