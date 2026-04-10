Reuters: Адміністрація Трампа може помʼякшити санкції щодо російської нафти

Такий крок розглядається як спосіб пом’якшити зростання світових цін на енергоносії

Адміністрація президента США Дональда Трампа 10 квітня може продовжити дію тимчасового винятку, який дозволяє країнам купувати підсанкційну російську нафту та нафтопродукти. 

Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією агентства, Білий дім розглядає цей крок як спосіб пом’якшити зростання світових цін на енергоносії, що посилилося на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Мінфін США раніше у березні запровадило 30-денне пом'якшення санкцій, який дозволяє операції з російською нафтою, що транспортується морем. Його дія завершується 11 квітня.

Як зазначає Reuters, російський посланець Кіріл Дмітрієв заявив, що цей механізм нібито дозволяє вивільнити близько 100 мільйонів барелів російської нафти — майже добовий обсяг світового видобутку.

За словами джерел, міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 9 квітня для обговорення продовження винятку. Під час розмови, як стверджується, сторони погодилися, що це доцільний крок.

Світові ціни на нафту різко зросли після загострення ситуації на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів транспортування нафти, через який до конфлікту проходило близько 20% світових постачань нафти та газу.

Зростання цін на пальне залишається важливим політичним фактором для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство International Energy Agency заявляє, що поточна війна створює найбільші перебої з постачанням нафти в історії.

Рішення щодо можливого продовження винятку може ускладнити зусилля Заходу зі скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв.

