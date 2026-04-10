Диверсія на нафтопроводі в Італії загрожувала дефіцитом пального на півдні Німеччини

Наприкінці березня в італійських Альпах стався напад на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури і це призвело до триденної зупинки роботи Трансальпійського нафтопроводу, пише Welt am Sonntag.

Диверсанти атакували лінію електропередач, яка живить насосну станцію. В результаті через інцидент найбільші нафтопереробні заводи південної Німеччини протягом трьох діб не отримували сиру нафту. Підприємства змушені були працювати на внутрішніх резервах, щоб не допустити перебоїв із постачанням бензину, дизелю та авіаційного гасу на АЗС Баварії та Баден-Вюртемберга.

Представники НПЗ запевнили, що споживачі не відчули дефіциту, а після ремонту насосної станції запаси нафти поступово відновлюють.

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини вже контактує з італійськими правоохоронцями для розслідування злочину.

Наразі пального на ринку Німеччини вистачає, але експерти попереджають про можливі перебої з дизелем та авіаційним керосином. До речі, нафтопровід TAL є ключовою артерією для регіону — він транспортує нафту з терміналів у Трієсті через Альпи до Німеччини, Австрії та Чехії.