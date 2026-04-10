Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Диверсія на нафтопроводі в Італії загрожувала дефіцитом пального на півдні Німеччини

Через інцидент найбільші нафтопереробні заводи південної Німеччини протягом трьох діб не отримували сиру нафту.

нафтопровід, фото ілюстративне
Фото: facebook/Укрнафта

Наприкінці березня в італійських Альпах стався напад на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури і це призвело до триденної зупинки роботи Трансальпійського нафтопроводу, пише Welt am Sonntag.

Диверсанти атакували лінію електропередач, яка живить насосну станцію. В результаті через інцидент найбільші нафтопереробні заводи південної Німеччини протягом трьох діб не отримували сиру нафту. Підприємства змушені були працювати на внутрішніх резервах, щоб не допустити перебоїв із постачанням бензину, дизелю та авіаційного гасу на АЗС Баварії та Баден-Вюртемберга. 

Представники НПЗ запевнили, що споживачі не відчули дефіциту, а після ремонту насосної станції запаси нафти поступово відновлюють.

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини вже контактує з італійськими правоохоронцями для розслідування злочину. 

Наразі пального на ринку Німеччини вистачає, але експерти попереджають про можливі перебої з дизелем та авіаційним керосином. До речі, нафтопровід TAL є ключовою артерією для регіону — він транспортує нафту з терміналів у Трієсті через Альпи до Німеччини, Австрії та Чехії.

Читайте також
