Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ЦПД: Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для інформаційних атак проти України

РФ активно поширює фейки про нібито продаж Україною зброї на "чорному ринку".

ЦПД: Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для інформаційних атак проти України

На тлі загострення на Близькому Сході, Росія готує нову хвилю інформаційних атак спрямованих проти України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними аналітиків, Кремль використовує загострення ситуації на Близькому Сході як інструмент для підриву міжнародного авторитету держави.

У новому аналітичному звіті Центру зазначається, що російська пропаганда активно поширює фейки, зокрема про нібито продаж Україною зброї на "чорному ринку". Такі інформаційні кампанії спрямовані на дискредитацію України в очах міжнародних партнерів.

Окрім цього, експерти зафіксували системне використання дипфейк-технологій для створення маніпулятивного контенту. 

За їхніми оцінками, подібні інструменти застосовуються для посилення недовіри до українських інституцій та послаблення дипломатичних зв’язків.

У звіті також ідеться про координацію інформаційних операцій між російською та іранською пропагандою. Основною метою таких дій є спроба посварити Україну з ключовими партнерами в регіоні, а також підірвати довіру до української експертизи й технологічних можливостей.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що подібні кампанії становлять загрозу для національної безпеки України та закликають уважно ставитися до інформації, особливо в умовах міжнародної нестабільності.

﻿
Читайте також
