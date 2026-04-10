Китайський лідер Сі зустрівся у Пекіні з лідеркою тайванської опозиції

Сьогодні в Пекіні президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з лідеркою опозиційної партії Тайваню "Гоміньдан" (KMT) Чен Лі-вун.
Про це повідомляє France24.
Cі заявив делегації Чен, що він має “повну впевненість” у єдності тайванського та китайського народів.
Чен є першим за десятиліття лідером цієї політичної сили, яка відвідала Китай. Однак на Тайвані її візит розкритикували, звинувативши у надмірній пропекінській позиції.
Сі сказав Чен під час їхньої зустрічі, що “загальна тенденція зближення, поступового зближення та об'єднання співвітчизників по обидва боки протоки не зміниться”.
“Це неминуча частина історії. Ми маємо повну впевненість у цьому”, – сказав Сі під час переговорів, які транслювали тайванські ЗМІ.
Він також заявив, що Китай готовий посилити діалог з групами на Тайвані, включно з "Гоміньдан", щодо “спільної політичної основи... протидії незалежності Тайваню”.
- Китай розірвав контакти на високому рівні з Тайванем у 2016 році після того, як Цай Інвень з Демократичної прогресивної партії перемогла на президентських виборах і відкинула заяви Пекіна про те, що самокерований острів є частиною його території.
- Водночас "Гоміньдан" підтримує тісніші відносини з Китаєм, який стверджує, що Тайвань є частиною його території, і погрожує застосувати силу для його захоплення.
- У березні Китай відновив військову активність навколо Тайваню, тоді впродовж доби в районі Тайванської протоки зафіксували 26 китайських військових літаків.