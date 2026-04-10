Зеленський: тиск на Україну в найближчі місяці може посилитися

Президент Володимир Зеленський вважає, що тристороння зустріч лідерів України, США і Росії може відбутися, якщо Росія обере шлях деескалації. На його думку, якщо це так, то зустріч можуть провести навесні або в червні.

У спілкуванні з журналістами Зеленський назвав ці місяці ключовими для ворога. Тому треба готуватися до тиску на українців.

“І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси – у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку”, – сказав він.

Президент наголосив, що в цей період важливим є тиск на Росію. Зокрема, в частині НАТО.

Зеленський вважає, що закриття у Росії доступу до Telegram якраз є ознакою підготовки до ухвалення непопулярного рішення.

“Які можуть бути непопулярні рішення? Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або навпаки – ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій. Інша версія – не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватися до того чи іншого закінчення війни. Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий. Я думаю, десь 20-25 відсотків. На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації”, – сказав президент.

Контекст

У США неодноразово озвучували “дедлайни”, за які війна Росії проти України має завершитися. Однак Кремль не сигналізує про ознаки готовності до конструктиву і зустрічі з лідерами США та України.

Взимку Володимир Зеленський повідомив, що США хочуть, аби війна України і Росії завершилася до літа. Водночас він спростував інформацію про погрози Вашингтона вийти з перемовного процесу.