ЗМІ: Дональд Туск відвідає Південну Корею і зустрінеться зі Лі Чже Меном

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен 13 квітня проведе саміт із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Очікується, що головними темами переговорів стануть співпраця в оборонній промисловості та питання глобальної безпеки.

Про це пише Reuters.

Туск прибуде в неділю з першим за 27 років двостороннім візитом польського прем’єра до Південної Кореї.Візит відбувається на тлі поглиблення оборонних зв’язків між країнами.

У 2022 році Південна Корея та Польща підписали рамкову угоду у сфері оборони на суму 44,2 млрд доларів, яка передбачає постачання озброєння польській стороні південнокорейськими компаніями, а також спільне виробництво військової техніки на території Польщі.

Відтоді такі компанії, як Hanwha Aerospace та Hyundai Rotem, уклали подальші багатомільярдні контракти на постачання техніки, зокрема танків і ракетних установок.

За повідомленнями, лідери також обговорять способи зміцнення стратегічного партнерства в різних сферах. Як член Європейський Союз та НАТО, Польща також планує порушити ширші геополітичні питання, включно з триваючим конфліктом на Близькому Сході.