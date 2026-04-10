СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЗМІ: Дональд Туск відвідає Південну Корею і зустрінеться зі Лі Чже Меном

Це буде перший за 27 років візит польського прем’єра. 

Дональд Туск
Фото: PAP

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен 13 квітня проведе саміт із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Очікується, що головними темами переговорів стануть співпраця в оборонній промисловості та питання глобальної безпеки.

Про це пише Reuters. 

Туск прибуде в неділю з першим за 27 років двостороннім візитом польського прем’єра до Південної Кореї.Візит відбувається на тлі поглиблення оборонних зв’язків між країнами.

У 2022 році Південна Корея та Польща підписали рамкову угоду у сфері оборони на суму 44,2 млрд доларів, яка передбачає постачання озброєння польській стороні південнокорейськими компаніями, а також спільне виробництво військової техніки на території Польщі.

Відтоді такі компанії, як Hanwha Aerospace та Hyundai Rotem, уклали подальші багатомільярдні контракти на постачання техніки, зокрема танків і ракетних установок.

За повідомленнями, лідери також обговорять способи зміцнення стратегічного партнерства в різних сферах. Як член Європейський Союз та НАТО, Польща також планує порушити ширші геополітичні питання, включно з триваючим конфліктом на Близькому Сході.

  • Нещодавно Південну Корею відвідав президент Франції Еммануель Макрон і зустрівся із Лі Чже Меном.
  • ПІзніше лідери заявили, що планують посилити оборонну співпрацю та спільно працювати над подоланням економічної й енергетичної кризи, спричиненої війною в Ірані.
﻿
Читайте також
