Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у Лівані не діє жодне перемир'я, а ізраїльська армія буде продовжувати з усією силою атакувати об'єкти терористів "Хезболли".

Як пише The Guardian, ЦАХАЛ здійснив новий обстріл інфраструктури ворога на території Лівану за чілені години після того, як з'явилася інформація щодо прохання Дональда Трампа до влади Ізраїлю знизити градус напруги.

Анонсовані переговори щодо поширення перемир'я на Ліван поки не розпочалися, адже у Бейруті наполягають, що спершу має відбутися припинення вогню, після чого можна розпочинати дипломатичний процес.

За останніми даними, масований обстріл Лівану Ізраїлем у перший же день дії "перемир'я" на Близькому Сході призвів до загибелі 300 людей. Правозахисні організації звинуватили уряд Нетаньягу у тому, що удари були націлені у місця щільної цивільної забудови.