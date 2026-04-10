ГоловнаСвіт

Перемир'я у Лівані немає: Нетаньягу наказав атакувати "Хезболлу"

Анонсована дипломатія поки не має жодного успіху.

Обстріл Бейрута
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у Лівані не діє жодне перемир'я, а ізраїльська армія буде продовжувати з усією силою атакувати об'єкти терористів "Хезболли".

Як пише The Guardian, ЦАХАЛ здійснив новий обстріл інфраструктури ворога на території Лівану за чілені години після того, як з'явилася інформація щодо прохання Дональда Трампа до влади Ізраїлю знизити градус напруги.

Анонсовані переговори щодо поширення перемир'я на Ліван поки не розпочалися, адже у Бейруті наполягають, що спершу має відбутися припинення вогню, після чого можна розпочинати дипломатичний процес.

За останніми даними, масований обстріл Лівану Ізраїлем у перший же день дії "перемир'я" на Близькому Сході призвів до загибелі 300 людей. Правозахисні організації звинуватили уряд Нетаньягу у тому, що удари були націлені у місця щільної цивільної забудови.  

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies