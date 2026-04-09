Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
У Фінляндії запрацює перше у світі сховище для захоронення відпрацьованого ядерного палива

Воно розраховане на зберігання 6500 тонн палива і має пропрацювати до 2120-х років.

"Онкало" у Фінляндії
Фото: скриншот відео

У Фінляндії готують до запуску перше у світі сховище для постійного захоронення відпрацьованого ядерного палива, передає Euronews.

Влада планує видати відповідну ліцензію протягом найближчих місяців. Об’єкт «Онкало» розташований на острові Олкілуото поблизу АЕС.

Будівництво комплексу вартістю 1 млрд євро розпочалося ще у 2004 році. Технологія передбачає ізоляцію радіоактивних матеріалів у мідних каністрах, які розміщуватимуть у тунелях на глибині понад 400 метрів. Для додаткового захисту каністри обкладатимуть бентонітовою глиною, яка вбирає вологу. Сховище розраховане на зберігання 6500 тонн палива і має пропрацювати до 2120-х років.

Геологи і фахівці компанії Posiva Oy наголошують, що підземне захоронення є значно безпечнішим за наземне, оскільки воно захищене від природних катастроф і можливого саботажу. Місце обрали через стабільність скельних порід і низький ризик землетрусів. Водночас науковці вже працюють над створенням попереджувальних знаків, які були б зрозумілі людям через 10 тисяч років, адже саме стільки часу відходи залишатимуться небезпечними.

За даними МАГАТЕ, з 1950-х років у світі накопичилося майже 400 000 тонн відпрацьованого палива, більша частина якого досі перебуває у тимчасових сховищах. Міністерка навколишнього середовища Фінляндії Сарі Мултала зауважила, що країна прагне самостійно утилізувати власні відходи, проте не виключила можливості прийому обмеженої кількості ядерного палива з інших країн у майбутньому.

