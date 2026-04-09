ГоловнаСвіт

​Молдова вийшла із СНД

Офіційний вихід почався у січні.

Президентка Республіки Молдова Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Молдова завершила офіційну процедуру виходу зі Співдружності Незалежних Держав – відповідні укази підписала президентка Мая Санду, пише Newsmaker.

Молдова денонсувала основоположні угоди організації включно зі статутом і протоколом до угоди про створення СНД. Відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в офіційному віснику країни.

Згідно зі статутом СНД, держава має письмово повідомити про свій намір вийти за 12 місяців до фактичного припинення членства. Парламент Молдови схвалив це рішення у другому читанні 2 квітня. У законодавчому органі підкреслили, що відмова від участі в СНД є природним та неминучим етапом на шляху європейської інтеграції країни.

Ініціатором виходу виступило Міністерство закордонних справ Молдови. У відомстві пояснили, що принципи і цінності, на яких будувалася Співдружність, більше не виконуються. Крім політичних причин, рішення має і фінансовий аспект: за підрахунками уряду, вихід з організації дозволить бюджету щороку економити близько 3,1 млн леїв.

  • Процес виходу Молдови з СНД офіційно стартував у 2023 році, коли уряд оголосив про намір поступово денонсувати угоди, аргументуючи це агресивною політикою Росії та курсом на європейську інтеграцію. Того ж року країна припинила робити членські внески в організацію.
  • У 2024–2025 роках уряд Молдови поступово денонсував окремі угоди в рамках СНД, зокрема - щодо співпраці в гуманітарній та економічній сферах.
  • У січні Молдова розпочала офіційний вихід із СНД.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies