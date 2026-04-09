​Молдова вийшла із СНД

Молдова завершила офіційну процедуру виходу зі Співдружності Незалежних Держав – відповідні укази підписала президентка Мая Санду, пише Newsmaker.

Молдова денонсувала основоположні угоди організації включно зі статутом і протоколом до угоди про створення СНД. Відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в офіційному віснику країни.

Згідно зі статутом СНД, держава має письмово повідомити про свій намір вийти за 12 місяців до фактичного припинення членства. Парламент Молдови схвалив це рішення у другому читанні 2 квітня. У законодавчому органі підкреслили, що відмова від участі в СНД є природним та неминучим етапом на шляху європейської інтеграції країни.

Ініціатором виходу виступило Міністерство закордонних справ Молдови. У відомстві пояснили, що принципи і цінності, на яких будувалася Співдружність, більше не виконуються. Крім політичних причин, рішення має і фінансовий аспект: за підрахунками уряду, вихід з організації дозволить бюджету щороку економити близько 3,1 млн леїв.