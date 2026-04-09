Сербія виходить з гри. Як близький партнер кинув Віктора Орбана

У Кремлі думали, що їхній план є ідеальним. Однак будь-який план є надійним лише тоді, коли всі його учасники готові ризикувати. У спробі звинуватити Україну у диверсіях виявилася одна слабка ланка, яка і розвалила увесь задум. Мова про Сербію – дружню до Кремля країну, яка, водночас, не готова вплутуватися у сумнівну авантюру.

Для Віктора Орбана вигода очевидна: антиукраїнською істерією його партія намагається забезпечити собі перемогу на виборах 12 квітня. Не важко здогадатися про зиск і для РФ. По-перше, Москва прагне повернутися на газовий ринок Європи, саме тому і намагається розхитати його ще дужче. По-друге, Путін не хоче позбуватися своєї вірної «мишки» на посаді чільника Угорщини. По-третє, Росії муляє посилення співпраці між Україною та Туреччиною.

Два наплічники з вибухівкою та детонаторами

Воєводина – це автономний край на території північної частини Сербії. Регіон з дуже строкатим національним складом. Скажімо, більшість населення тамтешньої общини Каніжа складають угорці. І цей муніципалітет став центром розгортання спецоперації, ниточки від якої ведуть до Росії.

Фото: pannonrtv.com Поліція на місці знаходження підозрілих предметів виявлених поблизу газопроводу

Через Каніжу проходить великий трубопровід, яким постачають російський газ до Угорщини. Торік угорці отримали цим маршрутом майже вісім млрд кубів пального. Ця ділянка є частиною маршруту «Турецького потоку» на Балканах. 5 квітня сербські правоохоронці знайшли біля газопроводу два наплічники з вибухівкою та детонаторами. Але схоже, що така сенсаційна новина не стала несподіванкою для керівництва країни. У військовій контррозвідці Сербії заявили, що мали інформацію про потенційні диверсії. Відомо про це було і президентові Александру Вучичу, але влада не пішла на масштабні заходи безпеки по всій країні.

Хто заклав цю вибухівку – достеменно невідомо. За інформацією сербських спецслужб, це могли бути «мігранти з певними військовими вміннями». Поки що правоохоронці не затримали підозрюваних. Водночас сама вибухівка може бути американського виробництва. Сербія залучила армію до охорони стратегічних енергетичних об'єктів.

Особлива увага – до перекачувальної станції «Велика Плана», яка є ключовою для роботи газопроводу у напрямку Угорщини. До її охорони залучили навіть сили протиповітряної оборони. За цей об'єкт відповідає один з найелітніших підрозділів Збройних Сил Сербії – 72 бригада спеціальних операцій.

На інцидент у вибухівкою бурхливо відреагувала влада Угорщини. Віктор Орбан ектрено збирав Раду національної безпеки, згодом – наказав військовим охороняти угорську ділянку цього газопроводу.

Фото: predsednik.rs Газокомпресорна станція «Велика Плана» у Сербії.

Таке в Угорщині відбувається вже не вперше. З кінця січня, коли внаслідок російської атаки зупинився нафтопровід «Дружба», Віктор Орбан тоді лякав «українськими диверсіями» і відправив тисячі військовослужбовців у прикордонні з Україною регіони. Мовляв, там потрібно пильнувати важливі об'єкти енергетики.

Влада Угорщини йде на загострення

Угорський міністр закордонних справ (якого Орбан, ймовірно, розглядає як свого наступника) у інциденті з вибухівкою у Сербії одразу побачив «український слід». Петер Сіярто боїться говорити прямо, тож сплів усе до купи: підрив «Північних потоків» та українські удари по російській нафтовій галузі.

«Тепер терористична атака, якій запобігла Сербія, має вигляд складової частини цих ударів», – сказав Сіярто.

Останніми тижнями стало зрозумілим те, про що здогадувалися і в Україні, і у ЄС. Угорська влада пройнята агентами російського впливу. Сам Петер Сіярто регулярно інформував Кремль про рішення та дискусії на закритих засіданнях лідерів ЄС. А Віктор Орбан, як з’ясувалося цього тижня, прагнув бути «рятівною мишкою» для Путіна, що навіть у російського диктатора викликало сміх.

«На сьогодні незалежно підтверджений факт – це знайдена вибухівка. Все інше – поле боротьби версій. І саме тому будь-яка спроба негайно пришити до цієї історії Україну має сприйматися не як доказ, а як можлива частина заздалегідь підготовленої операції впливу», – вважає генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун.

Фото: Оrbán Viktor/Facebook Віктор Орбан і Петер Сіярто на сербсько-угорському кордон після інциденту з вибухівкою

Росії дуже дошкуляють українські атаки по енергетиці та портах. Кремль прагне зупинити їх, тому й дає своїм агентам впливу команду діяти. Вже понад місяць триває велика російська дезінформаційна кампанія проти України та ЄС. Активізувалася вона саме з початком війни у Ірані і на тлі зростання цін на нафту та газ. Путін особисто заявляв, що РФ готова повністю припинити прокачування газу до Європи. Заява – повний абсурд, бо пальне отримують Сербія, Угорщина та Словаччина. Москва сподівалася на інший ефект – спровокувати ще дужчий ріст цін у Європі і повернутися на ринок континету (який, до речі, є незрівнянно прибутковішим, ніж у інших частинах світу).

План не спрацював і Росії почала лякати Туреччину та Європу «українськими диверсіями» на газопроводах. Таким чином Москва прагне, що партнери тиснули на Київ і просили зупинити удари по самій РФ.

Стратегічні партнери, але далеко не найкращі друзі

Про російську гру Орбана попереджав його головний політичний опонент. Петер Мадяр застерігав: «щось може трапитися у Сербії поруч з газопроводом». Вказував навіть доволі точний час: «у період Великодня». Мадяр впевнений, що Орбан може піти на організацію спецоперації під чужим прапором і за порадою з Кремля.

На підтримку Орбана підключився Союз угорців Воєводини. Це начебто незалежна організація у Сербії, але де-факто цілком підконтрольна Будапешту. Її очільник Балінт Пастор заявив, що варто дочекатися результатів розслідування і одразу ж припустив, що інцидент може бути спрямованим проти Віктора Орбана.

Натомість сербська влада до ситуації з вибухівкою підійшла дуже прагматично. Керівник Агенції військової безпеки Джуро Йованич повідомив: Україна не причетна до інциденту біля стратегічного газопроводу. Ба більше, виявилося, що саму вибухівку знайшли за кількасот метрів від нього.

Фото: Радіо Свобода Співробітники Військової поліції Сербії на місці інциденту, 5 квітня 2026 року

Заява про непричетність України викликала заціпеніння в режиму Віктора Орбана. В Будапешті явно не очікували такого ходу й досі прямо не відреагували на висловлювання посадовців з Белграду.

Сербська влада могла і не знати про розгортання спецоперації на власній території. Такий варіант розвитку подій також варто розглядати, вважає експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар. Фахівець додає: цим і можна пояснити, чому Сербія офіційно заперечила український слід.

«Можливо, це також була співпраця угорських спецслужб з певними дружніми квазідержавними організаціями. Але очевидно, що там щось не спрацювало. У Белграді відчули, що Орбан переступив межу. Тому й показали, що так не варто робити», – каже Михайло Гончар.

Це не таємниця і не перебільшення: Віктор Орбан використовує армію та спецслужби у політичних цілях. Доказів цьому чимало: від бездумного перекидання військових по країні до різних енергообєктів, до затримання українських інкасаторів у Будапешті. А ще – тиску на незалежні медіа.

Михайло Гончар зазначає: Росія таки може довести справу до кінця і перервати постачання газу принаймні однією гілкою «Турецького потоку». Що зачепить, до речі, й інтереси самої Сербії, яка також отримує газ цим маршрутом.

Президенту Сербії Александу Вучичу не вигідно вв’язуватися в угорсько-російські авантюри. Бо на його країну очікують дострокові парламентські вибори, пояснює редакторка порталу «Балканський оглядач» Наталя Іщенко. А його партія втрачає підтримку виборців.

Фото: EPA/UPG Президент Сербії Александар Вучич

«Він не хоче ризикувати і долучатися до чужих ігор. Це – авантюра Орбана, а коли у Вучича самого складна ситуація у країні, то звісно, що він хоче зосередитися саме на внутрішніх питаннях. Ці два політики не є близькими з точки зору ідеології. Вучич – не правий політик, як Орбан. Президент Сербії підтримував угорського прем'єра з геополітичних міркувань. Наприклад, вони разом втілювали проєкти за китайські гроші. Наприклад, швидкісну залізницю “Белград-Будапешт”», – каже Наталя Іщенко.

Сербія не хоче кардинально змінювати свою зовнішню політику. Саме тому влада країни відмовилася підтримати російсько-угорську версію про «український слід», вважають аналітики Центру західно-балканських досліджень. Белград тримає курс на так звану багатовекторність. Простими словами: сербська влада сидить на двох стільцях. З одного боку, декларує бажання приєднатися до ЄС та НАТО. Але з іншого – тримає тісні контакти з Росією: купує газ, не закриває авіасполучення і загалом не запроваджує санкцій.

Водночас Сербія також не хоче загострювати відносини з Україною. Вони не те, щоб кардинально покращилися, але зміни все ж є. Скажімо, Сербія передала два млн євро на підтримку української енергетики через механізми ООН. Значно активізувалося й посольсьво України в Белграді, яке очолює Олександр Литвиненко, колишній секретар РНБО та екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Американський десант у Будапешті

За лічені дні до виборів рейтинги Віктора Орбана стрімко худнуть. Вже очевидно, що схеми прем'єра не спрацьовують. Не допомагає і московський десант у Будапешті. Орбана та команду уже відверто звинувачують у роботі на Росію і освистують на його ж передвиборчих мітингах.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Угорщини та лідер партії «Фідес» Віктор Орбан під час передвиборчого мітингу в Шопроні, 8 квітня 2026 р

В угорській мові з'явилося слово «тітушки», і сталося це після останніх великих мітингів партії «Фідес», каже голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа. Він гостро критикує чинного прем'єра Угорщини. Росія кинула всі сили, щоб допомогти Орбану залишитися при владі. Від того й постійна антиукраїнська істерія, яка лише набирає масштабів.

«За ним на мітингах ходять “чорносотенці”. Вони справді одягнені у таку чорну робу і роблять провокації проти тих людей, які не згодні з Орбаном. Те, що запропонує Орбану Кремль – він те і зробить. Він може не визнати вибори і навіть скасувати їх. Говорячи, що нібито було втручання з-за кордону. І не випадково Орбан роздмухує ненависть до України», – каже Тібор Томпа.

І звинувачення про зовнішній вплив вже полетіли. І не лише від Орбана, а від віцепрезидента США Джей Ді Венса, який побував цього тижня у Будапешті і взяв участь у передвиборчому мітингу партії «Фідес». Американський посадовець відкрито агітував за Орбана. А ще сказав, що певні сили з України намагалися втрутитися у вибори в Угорщині та США. Звісно, жодних доказів не навів.

За даними агенції Bloomberg, віцепрезидент США прилітав до Угорщини не лише задля агітації. Угорська компанія MOL зобов’язалася купити американської нафти на пів мільярда доларів. Офіційних подробиць про цей контракт немає.