З 47 співробітників посольства РФ в Угорщині п'ятнадцять мають стосунок до спецслужб, ще шестеро підозрюються в таких зв'язках.

Про це повідомляє російське розслідувальне видання “Агентство”.

При цьому штат посольства в Будапешті нетипово великий: у сусідній Словаччині в польстві РФ працює всього 12 осіб.

“Агентство” опублікувало профілі кількох співробітників, яких підозрюють у зв'язках з розвідкою.

Перший радник посольства, 43-річний В'ячеслав Шмідт, у 2011 році працював начальником штабу військової частини № 12423 (входить до складу Ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ). У 2024 році Шмідт вказував адресою реєстрації в Москві будинок на вулиці Маршала Бірюзова, в якому також зареєстровані щонайменше троє співробітників ГРУ. Один із них працював помічником військового аташе в російському посольстві в Румунії і у 2025 році був оголошений персоною нон грата, а інший був співробітником дипмісій Москви в Бразилії та Мозамбіку.

Інший перший радник, 41-річний Олексій Шапошников, у телефонній книзі знайомих записаний як “Льоша ФСБшник”, у 2019-2021 роках працював у “Росспівробітництві”, агентстві, що просуває інтереси Кремля за кордоном і є прикриттям для російських спецслужб.

Торговий представник, 58-річний Сергій Лелюк, у 2002 та 2003 роках працював в управлінні фінансово-економічної діяльності центрального архіву Міноборони Росії. Він також був прописаний на території військової частини № 64176 (Центральний архів Міноборони). У 2025 році він вказав адресою реєстрації в Москві будинок на Лівобережній вулиці, в якому мешкають три співробітники ГРУ, що працювали в російських посольствах в Іраку та Швейцарії.

Схожі зв'язки також мають: радник Юрій Черников (дружина вказувала місцем реєстрації адресу штаб-квартири ГУ ГШ РФ на Хорошевському шосе у Москві), перший секретар посольства Максим Знаменський, треті секретарі Олександр Верхнєв та Віктор Бурцев, заступник торгового представника Сергій Соловйов, аташе Павло Зінов'єв, Віталій Козяйкін та Павло Гапонюк (працював в академії криптографії ФСБ), а також консультант Олександр Курков. Крім того, у посольстві працюють військовий та військово-повітряний аташе Олексій Заруднєв, його заступник Вадим Юрченко та керівник представництва Міноборони з організації та ведення військово-меморіальної роботи Шералі Мамасолієв.

Деякі співробітники посольства не мають прямих зв'язків зі спецслужбами, проте адреси їхньої реєстрації, освіта або колишні місця роботи дають підстави вважати, що вони можуть бути з ними пов'язані.

43-річний аташе Всеволод Бондарєв працював у Радіотехнічному інституті імені Мінца в Москві, який входить до концерну “Радіотехнічні інформаційні системи” і є розробником радіолокаційних систем.

29-річний аташе Єгор Ніколаєнко навчався на радіотехнічному факультеті Томського університету систем управління та радіоелектроніки.

Перший секретар посольства Роман Шилков та третій секретар Світлана Соловйова в Москві прописані в будинках, де живуть колишні розвідники-нелегали. У відомчому будинку в Москві, в якому прописані співробітники спецслужб, у 2025 році був зареєстрований аташе Володимир Бобильов. Перший секретар посольства Павло Цвєтов у 2002 році працював у російській компанії, де отримували дохід чимало співробітників російських спецслужб.

Посаду радника-посланника в російському посольстві в Будапешті з 2023 року обіймає Тигран Гарібян — зять ексголови Хакасії Віктора Зіміна та брат одного з топменеджерів російського “Промсвязьбанку”. Як раніше з'ясувало “Агентство”, Гарібян працює перекладачем для Володимира Путіна під час його зустрічей з угорським прем'єром Віктором Орбаном і навіть прилітає до Москви, якщо переговори проходять у російській столиці.

Раніше угорські розслідувачі повідомляли, що співробітники російської воєнної розвідки прибули до російського посольства в Угорщині під дипломатичним прикриттям для можливого втручання у вибори.