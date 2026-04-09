Генсек НАТО розуміє розчарування Трампа Альянсом

Рютте і Трамп провели зустріч. 

Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Марк Рютте сказав, що американський президент розчарований Альянсом, і він "може зрозуміти це". Про це з посиланням на заяву генерального секретаря для CNN пише CBS News. 

Рютте сказав, що виклав багато шляхів, як союзники по НАТО допомагали США і сказав, що у нього з американським лідером була "дуже чесна, дуже відкрита дискусія". Він не уточнив, чи обговорювали вони з Дональдом Трампом вихід США з Альянсу і чи вбачає він можливість такого рішення. 

Рютте також сказав, що НАТО наполягає на неможливості дозволу Ірану отримати ядерну зброю. 

Учора Трамп і Рютте мали очну зустріч, і на тлі переговорів американський лідер озвучив нові звинувачення на адресу Альянсу, який, на його думку, недостатньо підтримав США у боротьбі проти Ірану.

"НАТО не було тут, коли були потрібні, і вони не будуть тут, якщо ми потребуватимемо їх знову", – сказав він. 

﻿
