Орбан розмістив військових біля газопроводу на кордоні з Сербією. Сербська розвідка відкинула причетність України до вибухівки

Ніхто, крім Росії і угорської влади, не вважає Україну причетною до закладання вибухівки.

Угорщина встановила військовий контроль над газопроводом на кордоні зі Сербією, яким постачають газ із Росії. Відповідне рішення прем'єр-міністр Віктор Орбан ухвалив після заяв про виявлення там вибухівки, передає The Guardian.

Учора, 6 квітня, Орбан відвідав прикордонну ділянку. Це відбулося через день після того, як Сербія повідомила про виявлення "вибухівки руйнівної сили" поблизу трубопроводу.

Угорщина одразу почала говорити, що до цього причетна Україна. Сербія її версію не підтримала. Джуро Йованіч, директор Агентства військової безпеки та контррозвідки Сербії (VBA), спростував припущення партії "Фідес" про причетність України до інциденту, заявивши, що це "неправда". Вибухівка, за його словами, мала американське маркування, але це абсолютно не вказує на зв'язок США із інцидентом.

Вибухівку знайшли за тиждень до парламентських виборів в Угорщині, на яких, за даними соцопитувань, правляча партія "Фідес" має всі шанси програти опозиційній "Тисі". "Тиса" підозрює, що ймовірна "операція під фальшивим прапором" може бути спрямованою на вплив на результати голосування.

Орбан тим часом заявив, що перевірив ситуацію, і вона під контролем.

"Ми провели перевірку, і я можу повідомити угорській громадськості, що угорські сили оборони здатні взяти цей трубопровід під військову охорону і, за необхідності, захистити його", – сказав він у відеозверненні.

Кремль учора підхопив риторику Будапешта й також звинуватив у закладанні вибухівки Україну. Київ відкидає будь-які звинувачення.

Контекст

Угорщина вже не вперше намагається розіграти “енергетичну” карту. Лише вона та Словаччина не відмовилася від закупівлі енергоресурсів у Росії, стверджуючи, що це життєво важливо для населення.

Після того, як Росія ударами по Україні значно пошкодила нафтопровід “Дружба” у Бродах, Будапешт висунув ультиматум Києву, вимагаючи відновити потік російської нафти. Країна заблокувала реалізацію кредиту ЄС на 90 млрд євро та новий пакет санкцій проти Росії.

Позиція України полягала в готовності до відновлення “Дружби” лише в тому випадку, коли Євросоюз назве це офіційною умовою для надання обіцяного кредиту. Зрештою в Брюсселі заявили, що Угорщина не планує відступати від позиції, а Євросоюз запропонував Україні допомогу в відновленні трубопроводу.

Попри це, Угорщина продовжувала спроби маніпулювання цією темою і відправила до України своїх представників, аби ті “перевірили” стан трубопроводу. Україна їх не запрошувала і зазначила, що вони в’їхали як приватні особи, а не як делегація, а зобов’язань їм показувати “Дружбу” немає.

Потім країна заявила про припинення постачань газу до України. Угорщина торік була найбільшим транзитером газу українцям, але власне її газу Україна купувала лише близько 10 %.