Лідер США підкреслив, що саме він вирішує "чи буде дотримано режиму припинення вогню".

Президент США Дональд Трамп під час пасхальної церемонії у Білому дому знову пригрозив Ірану після того, як КВІР відмовився від пропозиції Вашингтона щодо перемир’я у війні, пише "Суспільне".

Під час промови Трамп наголосив, що Іран може зіткнутися з серйозними наслідками у разі подальшого загострення.

"Вони не хочуть плакати, але вони будуть. А якщо ні, то у них не буде мостів. У них не буде електростанцій. У них не буде нічого. Я не піду далі, але є речі гірші за ці дві", – заявив Трамп.

Крім того, президент США наголосив, що саме він може визначити, чи буде дотримано режиму припинення вогню у потенційному конфлікті з Іраном.

Також американський лідер висловився щодо іранських енергоресурсів, заявивши про намір встановити контроль над нафтовими запасами країни за допомогою військових.

"Ми маємо забрати нафту. Вона там для того, щоб її забрали. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. На жаль, американський народ хотів би бачити наше повернення додому. Якби це залежало від мене, я б забрав нафту. Я б зберіг нафту. Я б заробив купу грошей", – зазначив Трамп.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social виступив із черговою різкою погрозою на адресу Ірану і закликав країну відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Ситуація з Ормузькою протокою