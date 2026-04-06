Грузинський та український політик нагадує, що Штати неодноразово залишали своїх союзників без допомоги і радить створювати регіональні союзи.

Третій президент Грузії та український політичний діяч, який наразі перебуває за гратами на Батьківщині, дав інтерв’ю LB.ua.

«Все залежить від адміністрації і особистих стосунків з її представниками в конкретний час. Було багато випадків, коли США залишали своїх союзників. Війна в Ірані, куди, найімовірніше, перекинуть призначену Україні зброю, ще раз показала, що стовідсотково надійних гарантій не існує. Потрібно створювати регіональні союзи і, найголовніше – зміцнювати Збройні Сили України», - так оцінив ситуацію він.

На думку Саакашвілі, у 2008 році Грузія уникла масштабніших наслідків російської агресії лише завдяки його особистим контактам з тодішнім президентом США.

«Саме військове втручання мого особистого друга Джорджа Буша врятувало Грузію (у серпні 2008 року під час російсько-грузинської війни американський командний корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney (LCC-20) зіграв ключову роль у стримуванні подальшої агресії, доставивши гуманітарну допомогу в Поті. Його присутність була частиною демонстрації підтримки США Грузії. Хоча дипломатичні зусилля, особливо посередництво ЄС, були основними у припиненні вогню, присутність військових кораблів США стала символом захисту грузинської інфраструктури від повного знищення – Ред.), - зазначив він.

Колишній очільник Одеської ОДА вважає, що наразі українська влада діє «стратегічно правильно», але перемир’я найближчим часом навряд доб’ється.

«Перед початком війни в Ірані Путін явно сумнівався, але зараз знову почувається окриленим. Тому в найближчі місяці я не чекаю перемир'я. Президент Зеленський і український народ стоять дуже твердо і не допустять ніяких капітулятивних дій», - зауважив він.

На думку Міхеіла Саакашвілі, сам факт, що росіяни далеко не просунулися за чотири роки, вже означають його програш.

«Те, що ворог більше чотирьох років буксує, означає, що він дуже програв. Збереження незалежної України – це вже ознака, що ворог не виграв. А якщо ми станемо ще й успішними, то це означатиме повну поразку і підрив Росії, а отже – стратегічну перемогу України», - пояснив він.