Трамп визначився зі своїм фаворитом на виборах губернатора Каліфорнії

Білий дім підтримуватиме колишнього радника британського прем'єр-міністра.

Кандидат на пост губернатора Каліфорнії Стів Гілтон
Фото: EPA/UPG

Республіканець Стів Гілтон отримав підтримку президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах губернатора Каліфорнії, які ризикують стати першою за 20 років поразкою демократів у штаті, що традиційно вважається їхньою фортецею.

Як пише BBC, господар Білого дому виступив із заявою, що Гілтон стане "чудовим губернатором, який виправить жахливу роботу демократів упродовж років і зупинить втечу людей з Каліфорнії". Чинний губернатор-демократ Гевін Ньюсом, що є одним із найбільш помітних критиків Трампа, не має права обиратися, адже відпрацював регламентовані два терміни.

Гілтон на початку "десятих" років працював у Великій Британії радником прем'єр-міністра Девіда Кемерона. Він залишив штаб консерватора через незгоду з його міграційною політикою.

2 червня відбудуться праймеріз, під час яких громадяни Каліфорнії оберуть двох фаворитів перегонів, назалежно від їхніх партійних зв'язків. А вже у листопаді, в один день із проміжними виборами до Конгресу, пройде заключне голосування з вибором нового губернатора.

Через роздробленість демократів, які так і не змогли сконцентрувати електорат на одному кандидаті, вибори ризикують обернутися для них фіаско. Востаннє Каліфорнія обирала республіканця у 2006 році - це був відомий актор Арнольд Шварценеггер.   

