Трамп визначився зі своїм фаворитом на виборах губернатора Каліфорнії

Республіканець Стів Гілтон отримав підтримку президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах губернатора Каліфорнії, які ризикують стати першою за 20 років поразкою демократів у штаті, що традиційно вважається їхньою фортецею.

Як пише BBC, господар Білого дому виступив із заявою, що Гілтон стане "чудовим губернатором, який виправить жахливу роботу демократів упродовж років і зупинить втечу людей з Каліфорнії". Чинний губернатор-демократ Гевін Ньюсом, що є одним із найбільш помітних критиків Трампа, не має права обиратися, адже відпрацював регламентовані два терміни.

Гілтон на початку "десятих" років працював у Великій Британії радником прем'єр-міністра Девіда Кемерона. Він залишив штаб консерватора через незгоду з його міграційною політикою.

2 червня відбудуться праймеріз, під час яких громадяни Каліфорнії оберуть двох фаворитів перегонів, назалежно від їхніх партійних зв'язків. А вже у листопаді, в один день із проміжними виборами до Конгресу, пройде заключне голосування з вибором нового губернатора.

Через роздробленість демократів, які так і не змогли сконцентрувати електорат на одному кандидаті, вибори ризикують обернутися для них фіаско. Востаннє Каліфорнія обирала республіканця у 2006 році - це був відомий актор Арнольд Шварценеггер.