У Чехії людина загинула під колесами швидкісного потяга

Поблизу чеського міста Усті над Лабелем близько до кордону з Німеччиною біля Дрездена чоловік потрапив під колеса швидкісного експреса, внаслідок чого загинув на місці.

Як пише Idnes, поліція розпочала розслідування з метою з'ясувати, як людина опинилася на коліях. Через смертельний випадок рух ділянкою залізниці зупиняли на півтори години, навіть після відновлення одна з колій залишалася закритою. Було зафіксовано запізнення низки поїздів.

Це не перший подібний випадок на чеській залізниці останнім часом. Декілька тижнів тому біля міста Літомержице на заключній ділянці транспортного коридору з Праги до Німеччини потяг теж насмерть збив людину.