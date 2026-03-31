Президент Чехії Петр Павел виступив із різкою заявою щодо необхідності переоцінки відносин із Угорщиною, зокрема в питанні обміну конфіденційною інформацією, пише CT24.

Приводом для цього стали оприлюднені дані про контакти угорської сторони з Росією.

На думку чеського лідера, ситуація, коли держава-член ЄС і НАТО ділиться чутливими даними з ворогом, є абсолютно неприйнятною і безпосередньо загрожує безпеці Чехії та колективній безпеці союзників.

Павел підкреслив, що Угорщина в такий спосіб обходить встановлені правила НАТО. Президент вважає, що на практичному рівні це має призвести до обмеження будь-яких контактів із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, оскільки той є «абсолютно ненадійним».

Глава держави також висловив переконання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знав ро контакти Сіярто, і що такі інциденти не можна залишати без належної реакції.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Петер Мацінка дистанціювався від заяви президента. Він зазначив, що зовнішню політику країни визначає лише уряд, а не президент.