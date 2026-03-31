Президент Чехії Петр Павел виступив із різкою заявою щодо необхідності переоцінки відносин із Угорщиною, зокрема в питанні обміну конфіденційною інформацією, пише CT24.
Приводом для цього стали оприлюднені дані про контакти угорської сторони з Росією.
На думку чеського лідера, ситуація, коли держава-член ЄС і НАТО ділиться чутливими даними з ворогом, є абсолютно неприйнятною і безпосередньо загрожує безпеці Чехії та колективній безпеці союзників.
Павел підкреслив, що Угорщина в такий спосіб обходить встановлені правила НАТО. Президент вважає, що на практичному рівні це має призвести до обмеження будь-яких контактів із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, оскільки той є «абсолютно ненадійним».
Глава держави також висловив переконання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знав ро контакти Сіярто, і що такі інциденти не можна залишати без належної реакції.
Водночас міністр закордонних справ Чехії Петер Мацінка дистанціювався від заяви президента. Він зазначив, що зовнішню політику країни визначає лише уряд, а не президент.
- Міжнародний консорціум розслідувачів опублікував стенограми телефонних розмов Сіярто, які свідчить, що угорський урядовець неодноразово діяв в інтересах Кремля на зустрічах та зустрічах лідерів ЄС протягом останніх років і докладав зусиль для виключення з санкційного списку російських олігархів та організацій.
- Зокрема, у розмові 30 серпня 2024 року Сіярто з очільником російського МЗС Лавровим міністр закордонних справ Росії повідомив, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списків санкцій ЄС. Сіярто пообіцяв Лаврову допомогти їм у цьому питанні.
- Раніше видання The Washington Post повідомила, що Сіярто регулярно обмінюється інформацією телефоном з Лавровим під час перерв у переговорах з ЄС, майже в режимі реального часу.
- Сіярто заявив, що регулярно консультується і консультувався щодо санкцій з міністрами закордонних справ багатьох країн, що не входять до ЄС. А у його розмовах з Лавровим "не було нічого, щоб відрізнялося від його публічних заяв".