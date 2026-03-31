Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
ГоловнаСвіт

Президент Чехії закликав переглянути відносини з Угорщиною через зв'язки Угорщини із РФ

Павел вважає, що дії Будапешта загрожують безпеці Чехії та колективній безпеці союзників.

Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Президент Чехії Петр Павел виступив із різкою заявою щодо необхідності переоцінки відносин із Угорщиною, зокрема в питанні обміну конфіденційною інформацією, пише CT24

Приводом для цього стали оприлюднені дані про контакти угорської сторони з Росією. 

На думку чеського лідера, ситуація, коли держава-член ЄС і НАТО ділиться чутливими даними з ворогом, є абсолютно неприйнятною і безпосередньо загрожує безпеці Чехії та колективній безпеці союзників.

Павел підкреслив, що Угорщина в такий спосіб обходить встановлені правила НАТО. Президент вважає, що на практичному рівні це має призвести до обмеження будь-яких контактів із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, оскільки той є «абсолютно ненадійним». 

Глава держави також висловив переконання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знав ро контакти Сіярто, і що такі інциденти не можна залишати без належної реакції.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Петер Мацінка дистанціювався від заяви президента. Він зазначив, що зовнішню політику країни визначає лише уряд, а не президент.

  • Міжнародний консорціум розслідувачів опублікував стенограми телефонних розмов Сіярто, які свідчить, що угорський урядовець неодноразово діяв в інтересах Кремля на зустрічах та зустрічах лідерів ЄС протягом останніх років і докладав зусиль для виключення з санкційного списку російських олігархів та організацій.
  • Зокрема, у розмові 30 серпня 2024 року Сіярто з очільником російського МЗС Лавровим міністр закордонних справ Росії повідомив, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списків санкцій ЄС. Сіярто пообіцяв Лаврову допомогти їм у цьому питанні.
  • Раніше видання The Washington Post повідомила, що Сіярто регулярно обмінюється інформацією телефоном з Лавровим під час перерв у переговорах з ЄС, майже в режимі реального часу.
  • Сіярто заявив, що регулярно консультується і консультувався щодо санкцій з міністрами закордонних справ багатьох країн, що не входять до ЄС. А у його розмовах з  Лавровим "не було нічого, щоб відрізнялося від його публічних заяв".
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies