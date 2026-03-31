ЗМІ опублікували стенограми розмов Сіярто з Лавровим: угорський міністр обіцяв скасування санкцій і захист російських інтересів

Міжнародний консорціум розслідувачів опублікував стенограми телефонних розмов міністра закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, які свідчить, що угорський урядовець неодноразово діяв в інтересах Кремля на зустрічах та зустрічах лідерів Європейського Союзу протягом останніх років і докладав зусиль для виключення з санкційного списку ЄС російських олігархів та організацій.

Стенограма та аудіозапис розмов Сіярто були отримані та засвідчені консорціумом розслідувальних видань, до якого увійшли VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider та Центр розслідувань Яна Куціяка.

Зокрема, у розмові 30 серпня 2024 року Сіярто з очільником російського МЗС Сєргєєм Лавровим, яка відбулася після того, як угорський міністр прибув до Будапешта з Санкт-Петербурга, міністр закордонних справ Росії повідомив, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списків санкцій ЄС. Сіярто пообіцяв Лаврову допомогти їм у цьому питанні.

“Послухайте, я телефоную на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось зробили щодо своєї сестри”, – сказав Лавров.

“Так, звичайно”, – відповів Сіярто, а потім продовжив: “Ситуація така: разом зі словаками ми подаємо Європейському Союзу пропозицію щодо вилучення її зі списку. Ми подамо її (пропозицію) наступного тижня, і оскільки новий період перегляду ось-ось розпочнеться, це буде в порядку денному, і ми зробимо все, щоб її вилучили”. Лавров у відповівдь висловив свою вдячність Сіярто за “підтримку та боротьбу за рівність у всіх сферах”.

Після завершення основного питання розмови Лавров та Сіярто разом засудили країни ЄС, які підтримують Україну, та розкритикували Жозепа Боррелля, тодішнього Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки.

Лавров назвав Боррелля своїм “найбільшим розчаруванням”, а Сіярто глузливо назвав його “Байденом Європи”.

У тій же розмові Сіярто також розкрив деталі засідання Ради ЄС у закордонних справах, у якому він брав участь напередодні.

“І це було божевіллям, знаєте, коли Ландсбергіс сказав, що ми забезпечуємо 12% кожної ракети та ракети”, – сказав Сійярто Лаврову, маючи на увазі тодішнього міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, який стверджував, що Росія частково фінансує свою війну за рахунок прибутків від газу та нафти від європейських клієнтів, таких як Угорщина та Словаччина.

“Я сказав, друже мій, що ти не правий, бо європейці роблять набагато більше… не тільки словаки та ми купуємо газ і нафту безпосередньо у Росії, але й усі ви купуєте те саме у них через… Індію, Казахстан”, – сказав угорський міністр.

Ландсбергіс підтвердив розслідувачам деталі зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. “Я можу підтвердити, що це був справжній обмін репліками під час однієї з Ради у закордонних справах”, – сказав Ландсбергіс.

Перед тим як закінчити розмову Сіярто схвально відгукнувся про нову штаб-квартиру “Газпрому” в Санкт-Петербурзі, яку він відвідав, додавши: “Я завжди у вашому розпорядженні”.

Через сім місяців Ісмаїлову виключили зі списку санкцій ЄС. Окрім неї з санкційного переліку викреслили російського бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Міхаіла Дегтярьова. Як повідомляло Радіо Свобода у березні 2025 року, цей крок було зроблено після того, як Угорщина та Словаччина погрожували заблокувати шестимісячне продовження санкцій ЄС, включаючи заморожування активів та заборону на видання віз російським посадовм особам.

Під час чергового раунду переговорів щодо продовження санкцій у березні 2024 року Словаччина та Угорщина тиснули на ЄС щодо виключення з санкційного списку самого Усматова та ще одного російського олігарха Міхаіла Фрідмана.

Як зазначили розслідувачі, у питанні щодо Усманова Угорщину та Словаччину підтримує також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він, зокрема, надіслав листа прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, в якому назвав Усманова “дорогим другом”.

Президент Туреччини також повідомив Фіцо про спільні листи, які Організація тюркських держав разом з лідерами Азербайджану, Казахстану, Киргизької Республіки та Узбекистану надіслали листи щодот Усманова тодішньому голові Ради ЄС Шарлю Мішелю та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

У своїх розмовах з Лавровим “Сіярто справляє враження шанобливої, майже улесливої людини”, констатували розслідувачі. “Якщо ви видалите імена та покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він поклянеться, що це стенограма розвідувального співробітника, який працює зі своїм ресурсом”, – сказав один високопоставлений офіцер європейської розвідки після перегляду роздруківки розмов.

У статті також стверджується, що Петер Сіярто тісно контактував із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним щодо санкцій. Західні чиновники вважають Сорокіна, який навчався в Лондоні та раніше працював банкіром у Morgan Stanley, “секретною зброєю” президента Росії Володимира Путіна для пом’якшення наслідків санкцій.

Розслідувачі також отримали аудіозапис іншої розмови, в якій Сіярто сказав Сорокіну, що зробить усе можливе, щоб відкликати пакет санкцій ЄС, спрямований проти російського тіньового флоту. В іншій розмові Сіярто також запропонував Сорокіну виключити зі списку російські банки, запропоновані ЄС для санкцій.

“Поділіться зі мною назвами цих банків, я можу перевірити, чи є вони у списку чи ні, я перевірю правові підстави, а потім зроблю все можливе”, – сказав Сіярто Сорокіну. Він навіть попросив заступника міністра Росії надати йому аргументи, чому це було б в інтересах Угорщини.

Під час телефонної розмови 30 червня 2025 року Сіярто поскаржився Сорокіну, що ЄС відмовився показати йому документи, пов’язані із запланованими санкціями проти 2Rivers, компанії з Дубая, яка торгує російською нафтою.

“Оскільки вони кажуть, що не можуть визначити чіткий угорський інтерес, Угорщина не може юридично вимагати від них вилучення зі списку”, – пояснив Сіярто після того, як Сорокін запитав, чому угорський уряд не було включено до цього процесу.

Компанія 2Rivers, раніше відома як Coral Energy, є ключовим гравцем у продажу російської нафти по всьому світу через тіньовий флот і приховує походження сирої нафти від “Роснєфті”, яка наразі перебуває під санкціями США. ЄС також включив її до 18-й пакет санкцій 18 липня 2025 року.

Після повідомлення про провал у справі 2Rivers, Сійярто поділився з Сорокіним подробицями щодо поточного стану переговорів щодо 18-го пакету санкцій ЄС. Сійярто сказав Сорокіну, що він бореться проти всього пакету санкцій і намагається вилучити зі списку якомога більше російських організацій.

“Я зроблю все, щоб його вилучили. Ситуація така, що я вже вилучив зі списку 72 (організації), але їх було 128. Я намагаюся продовжувати це, але маю пояснити, чому це в інтересах Угорщини”, – сказав Сійярто.

“Якщо вони (колеги Сорокіна) допоможуть мені визначити прямий та негативний вплив на Угорщину, я буду дуже вдячний. Тому що, якщо я зможу щось подібне продемонструвати, у мене будуть зовсім інші варіанти”, – додав міністр закордонних справ Угорщини.