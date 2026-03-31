США виключили три російські судна зі санкційного списку

Міністерство фінансів США офіційно повідомило про вилучення трьох суден під російським прапором із санкційного списку.
Відповідні оновлення опублікував Офіс контролю за іноземними активами (OFAC).
У переліку - контейнеровози Fesco Moneron та Fesco Magadan. Обидва судна зареєстровані під прапором РФ. Раніше їх пов'язували з компанією «ПСБ Лізинг». Також зі списку видалили суховантаж SV Nikolay, який пов'язаний з компанією «Альфа-Лізинг».
Зміни в реєстрі означають скасування блокування активів цих суден та дозвіл на проведення операцій за їхньою участю.
- США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
- Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.
- За українськими даними, це послаблення може принести росіянам $10 млрд.
- Мінфін США також раніше оновив санкційний список і видалив з нього кількох фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Росією.