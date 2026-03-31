США виключили три російські судна зі санкційного списку

Обмеження зняли із двох контейнеровозів і одного суховантажного судна.

Міністерство фінансів США офіційно повідомило про вилучення трьох суден під російським прапором із санкційного списку.

Відповідні оновлення опублікував Офіс контролю за іноземними активами (OFAC).

У переліку - контейнеровози Fesco Moneron та Fesco Magadan. Обидва судна зареєстровані під прапором РФ. Раніше їх пов'язували з компанією «ПСБ Лізинг». Також зі списку видалили суховантаж SV Nikolay, який пов'язаний з компанією «Альфа-Лізинг».

Зміни в реєстрі означають скасування блокування активів цих суден та дозвіл на проведення операцій за їхньою участю.