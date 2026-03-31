США виключили три російські судна зі санкційного списку

Обмеження зняли із двох контейнеровозів і одного суховантажного судна.

санкції проти Росії
Міністерство фінансів США офіційно повідомило про вилучення трьох суден під російським прапором із санкційного списку.

Відповідні оновлення опублікував Офіс контролю за іноземними активами (OFAC)

У переліку - контейнеровози Fesco Moneron та Fesco Magadan. Обидва судна зареєстровані під прапором РФ. Раніше їх пов'язували з компанією «ПСБ Лізинг». Також зі списку видалили суховантаж SV Nikolay, який пов'язаний з компанією «Альфа-Лізинг». 

Зміни в реєстрі означають скасування блокування активів цих суден та дозвіл на проведення операцій за їхньою участю. 

  • США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. 
  • За українськими даними, це послаблення може принести росіянам $10 млрд. 
  • Мінфін США також раніше оновив санкційний список і видалив з нього кількох фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Росією.
