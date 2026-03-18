Мінфін США оновив санкційний список Управління з контролю за іноземними активами і видалив з нього кількох фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Росією.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Із санкційного переліку вилучили таких фізичних осіб:

Євгенію Сергіївну Тюрікову (також відому як Дяткова, Смирнова), Москва;

Бориса Геннадійовича Воронцова, Москва.

Також зі списку видалили низку підсанкційних компаній:

TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED (Анкара, Туреччина, заснована у 2007 році);

BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP) (Анкара, Туреччина, заснована у 2021 році);

FUTURIS FZE (Шарджа, ОАЕ);

Berk Turken (Анкара, Туреччина).

У OFAC зазначили, що видалення цих осіб і компаній із санкційного списку знижує ризики застосування вторинних санкцій. Це також відкриває можливості для відновлення фінансових та комерційних операцій із американськими компаніями.