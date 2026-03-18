Мінфін США оновив санкційний список Управління з контролю за іноземними активами і видалив з нього кількох фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з Росією.
Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.
Із санкційного переліку вилучили таких фізичних осіб:
- Євгенію Сергіївну Тюрікову (також відому як Дяткова, Смирнова), Москва;
- Бориса Геннадійовича Воронцова, Москва.
Також зі списку видалили низку підсанкційних компаній:
- TURKEN DIJITAL MATBAA TEKNOLOJILERI BILGISAYAR BILISIM KIRTASIYE FOTOGRAFCILIK SANAYI VE DIS TICARET LIMITED (Анкара, Туреччина, заснована у 2007 році);
- BSB GRUP INTERNET VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI (BSB GROUP) (Анкара, Туреччина, заснована у 2021 році);
- FUTURIS FZE (Шарджа, ОАЕ);
- Berk Turken (Анкара, Туреччина).
У OFAC зазначили, що видалення цих осіб і компаній із санкційного списку знижує ризики застосування вторинних санкцій. Це також відкриває можливості для відновлення фінансових та комерційних операцій із американськими компаніями.