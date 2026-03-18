Поліція безпеки Естонії вислала з країни громадянина Росії Кирила Кудрявцева, повідомляє видання ERR.

Чоловік підтримував контакти з російськими спецслужбами, що створило пряму загрозу безпеці держави та ЄС, вважає естонська сторона.

Кудрявцев прибув до Естонії минулого тижня. Він супроводжував родича, який планував скористатися пільгами естонської Каси здоров'я. Попри наявність посвідки на проживання в Естонії, і сам фігурант, і його близький родич фактично постійно живуть у Росії.

Слідство встановило, що депортований мав тісні зв'язки з Денисом Теном — іншим агентом впливу, якого естонська влада вислала ще влітку минулого року. Окрім депортації, Кудрявцеву заборонили в'їзд до всієї Шенгенської зони задля захисту європейської безпеки. У поліції наголосили, що такі заходи допомагають ефективно запобігати та припиняти ворожу діяльність на території країни.