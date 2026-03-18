Зеленський: війна на Близькому Сході впливає на Україну, але зараз всі постачання зброї тривають

Водночас є ризик дефіциту ракет ППО – президент веде переговори, аби зрозуміти, на які країни можна буде розраховувати. 

Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Війна на Близькому Сході впливає на світ, Європу і Україну зокрема. Це і енергетична криза, і питання постачань озброєння, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Мадриді.

Кількість ракет ППО, які постачали за програмою PURL і в межах двосторонніх домовленостей, поки що не збільшується, тому що велика кількість ракет і перехоплювачів відправлена або готується до відправки до країн Близького Сходу. 

“Тож це має вплив у будь-якому випадку. Але ніхто не зупинив постачань Україні”, – сказав президент.

Усі пакети надходять, але Зеленський почав переговори з європейськими партнерами про те, на які країни він може розраховувати у випадку дефіциту ракет ППО.

Володимир Зеленський сказав, що Європі слід створити альтернативи американським системам Patriot. Вже є певні “маленькі кроки”.

Він звернув увагу, що кредит від ЄМ на 90 млрд євро все ще заблокований. Альтернативою цим коштам можуть бути внески країн в українське виробництво зброї. 


