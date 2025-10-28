Губернатор Каліфорнії підтвердив зацікавленість у боротьбі за посаду президента

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що розглядатиме питання участі у президентських виборах 2028 року після того, як за рік американці оберуть новий склад Палати представників та на третину оновлять Сенат.

Як пише Associated Press, демократ підтвердив, що думає про те, щоб висувати свою кандидатуру, але хоче ухвалити остаточне рішення вже після проміжних виборів, які можуть змінити розклад сил у Вашингтоні.

Ньюсом є однією з найпомітніших фігур у Демократичній партії завдяки кампанії з критики Дональда Трампа, побудованій на "віддзеркаленні" стратегії господаря Білого дому - губернатор так само активно використовує соцмережі, меми та атрибутику.

У своєму інтерв'ю демократ назвав Трампа "паразитним видом" та "залізною кулею, яка зруйнувала не лише східне крило Білого дому, але й постійно руйнує союзи, довіру, традиції, інституції та правду".