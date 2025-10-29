Ватикан: внесок кожного дійсно потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру в Україні

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом покласти край конфліктам.

Про це повідомляє Vatican News.

“Внесок кожного дійсно потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру” в Україні, сказав Паролін.

“Участь Сполучених Штатів, безумовно, необхідна, і ми сподіваємося, що Європа відіграє більш помітну роль. Китай також має що сказати – насправді, президент Трамп зараз перебуває в Китаї та на Далекому Сході, щоб розглянути це питання”, - наголосив кардинал.

Держсекретар Ватикану закликав до розсудливості, але також і до надії щодо війни в Україні, і зауважив, що “нелегко відповісти” на запитання про кроки, які необхідно зробити для перемир'я.

“Якби ми знали, ми б уже їх зробили. Я вважаю, що деякі переговори тривають, можливо, не публічно”, – додав він.