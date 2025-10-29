Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
В Осло відкривають пам’ятник доньці Ярослава Мудрого — королеві Норвегії Єлизаветі Ярославні
ГоловнаСвіт

Ватикан: внесок кожного дійсно потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру в Україні

Ватикан вважає, що деякі переговори тривають, можливо, не публічно.

Ватикан: внесок кожного дійсно потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру в Україні
П’єтро Паролін
Фото: Vatican News

Державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом покласти край конфліктам.

Про це повідомляє Vatican News.

“Внесок кожного дійсно потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру” в Україні, сказав Паролін. 

“Участь Сполучених Штатів, безумовно, необхідна, і ми сподіваємося, що Європа відіграє більш помітну роль. Китай також має що сказати – насправді, президент Трамп зараз перебуває в Китаї та на Далекому Сході, щоб розглянути це питання”, - наголосив кардинал.

Держсекретар Ватикану закликав до розсудливості, але також і до надії щодо війни в Україні, і зауважив, що “нелегко відповісти” на запитання про кроки, які необхідно зробити для перемир'я. 

“Якби ми знали, ми б уже їх зробили. Я вважаю, що деякі переговори тривають, можливо, не публічно”, – додав він.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies