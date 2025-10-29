Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США дозволили тимчасові операції з німецькими активами «Роснафти»

Дозвіл діятиме до 29 квітня 2026 року.

Міністерство фінансів США
Фото: epravda.com.ua

Міністерство фінансів США видало загальну ліцензію, яка дозволяє проводити операції за участю компаній Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Мінфін.

Досиланням на офіційне повідомлення Мінфіну США, дозвіл діятиме до 29 квітня 2026 року.

  • Раніше повідомлялося, що Вашингтон надав Берліну шестимісячний термін для врегулювання питання власності, яке стосується німецьких активів «Роснафти». 
  • Це рішення дозволило компанії Rosneft Deutschland тимчасово звільнитися від дії американських санкцій.
  • До речі, ліцензія разова і не підлягає продовженню.
