США дозволили тимчасові операції з німецькими активами «Роснафти»

Міністерство фінансів США видало загальну ліцензію, яка дозволяє проводити операції за участю компаній Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Мінфін.
Досиланням на офіційне повідомлення Мінфіну США, дозвіл діятиме до 29 квітня 2026 року.
- Раніше повідомлялося, що Вашингтон надав Берліну шестимісячний термін для врегулювання питання власності, яке стосується німецьких активів «Роснафти».
- Це рішення дозволило компанії Rosneft Deutschland тимчасово звільнитися від дії американських санкцій.
- До речі, ліцензія разова і не підлягає продовженню.