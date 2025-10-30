У Мюнхені засудили трьох чоловіків за шпигунство та підготовку диверсій на користь Росії

Головним фігурантом справи став 41-річний чоловік, якого також визнали винним в участі у воєнізованому формуванні на сході України та у плануванні диверсій у Німеччині.

Вищий земельний суд Мюнхена визнав трьох чоловіків винними у шпигунстві на користь Російської Федерації, передає Bild.

Головним фігурантом справи став 41-річний чоловік, якого також визнали винним в участі у воєнізованому формуванні на сході України та у плануванні диверсій у Німеччині. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі, а двом його спільникам — умовні терміни: пів року та один рік. Усі троє засуджених мають подвійне громадянство — російське та німецьке.

Слідство встановило, що головний обвинувачений у 2014–2016 роках воював на боці проросійських сил на Донбасі, а з жовтня 2023-го по квітень 2024-го займався збором розвідданих і підготовкою диверсій на об’єктах військової інфраструктури та залізничних коліях у Німеччині. За даними прокуратури, двоє інших обвинувачених допомагали йому та брали участь у передачі інформації російським спецслужбам.

Підсудні заперечували провину, стверджуючи, що «жартували про все це». Втім, прокуратура визнала доведеним, що головний підсудний мав прямі контакти з представниками російських спецслужб, а його спільники «свідомо погодилися працювати на Росію».

Федеральна прокуратура вимагала для головного обвинуваченого вісім років ув’язнення, але суд призначив коротший термін.