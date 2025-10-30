Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

У Мюнхені засудили трьох чоловіків за шпигунство та підготовку диверсій на користь Росії

Головним фігурантом справи став 41-річний чоловік, якого також визнали винним в участі у воєнізованому формуванні на сході України та у плануванні диверсій у Німеччині.

У Мюнхені засудили трьох чоловіків за шпигунство та підготовку диверсій на користь Росії
Фото: Bild

Вищий земельний суд Мюнхена визнав трьох чоловіків винними у шпигунстві на користь Російської Федерації, передає Bild.  

Головним фігурантом справи став 41-річний чоловік, якого також визнали винним в участі у воєнізованому формуванні на сході України та у плануванні диверсій у Німеччині. Суд призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі, а двом його спільникам — умовні терміни: пів року та один рік. Усі троє засуджених мають подвійне громадянство — російське та німецьке.

Слідство встановило, що головний обвинувачений у 2014–2016 роках воював на боці проросійських сил на Донбасі, а з жовтня 2023-го по квітень 2024-го займався збором розвідданих і підготовкою диверсій на об’єктах військової інфраструктури та залізничних коліях у Німеччині. За даними прокуратури, двоє інших обвинувачених допомагали йому та брали участь у передачі інформації російським спецслужбам.

Підсудні заперечували провину, стверджуючи, що «жартували про все це». Втім, прокуратура визнала доведеним, що головний підсудний мав прямі контакти з представниками російських спецслужб, а його спільники «свідомо погодилися працювати на Росію».

Федеральна прокуратура вимагала для головного обвинуваченого вісім років ув’язнення, але суд призначив коротший термін.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies