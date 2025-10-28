Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Суд підтвердив довічне позбавлення волі громадянина Росії за вбивство двох українських військовослужбовців в Німеччині

Росіянин вбив українців у квітні 2024 року.

Суд підтвердив довічне позбавлення волі громадянина Росії за вбивство двох українських військовослужбовців в Німеччині
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Суд в Німеччині підтвердив довічне позбавлення волі громадянина Росії за вбивство двох українських військовослужбовців у місті Мурнау в Баварії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію на довічний вирок громадянину РФ за вбивство двох українців.

Прокуратура не оскаржила це рішення, отже вирок щодо засудженого набув чинності.

Що відомо про це вбивство
