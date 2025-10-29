Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З Німеччини до України екстрадували підозрюваного у виробництві та збуті психотропів

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З Німеччини до України екстрадували підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
Фото: ОГП

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури до України екстрадовано чоловіка, який переховувався від слідства за участь у злочинній організації, що займалася виготовленням та збутом метамфетаміну у Дніпрі, повідомляє Офіс генпрокурора.

Чоловіку було повідомлено про підозру ще у 2019 році за низкою статей Кримінального кодексу України: участь у злочинній організації, виготовлення, придбання, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконне придбання та зберігання обладнання для їх виготовлення. Після цього чоловік втік та був оголошений у міжнародний розшук.

У червні цього року його затримали на території Німеччини, а наприкінці жовтня передали українським правоохоронцям.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
