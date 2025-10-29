З Німеччини до України екстрадували підозрюваного у виробництві та збуті психотропів

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури до України екстрадовано чоловіка, який переховувався від слідства за участь у злочинній організації, що займалася виготовленням та збутом метамфетаміну у Дніпрі, повідомляє Офіс генпрокурора.

Чоловіку було повідомлено про підозру ще у 2019 році за низкою статей Кримінального кодексу України: участь у злочинній організації, виготовлення, придбання, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконне придбання та зберігання обладнання для їх виготовлення. Після цього чоловік втік та був оголошений у міжнародний розшук.

У червні цього року його затримали на території Німеччини, а наприкінці жовтня передали українським правоохоронцям.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.