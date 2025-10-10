​В Україну з Польщі екстрадували наркозбувача

Він був учасником злочинної організації, що діяла у Кривому Розі.

З Польщі в Україну екстрадували учасника злочинної організації, який виготовляв та збував особливо небезпечні наркотики.

"Дніпропетровська обласна прокуратура забезпечила екстрадицію з Республіки Польща до України чоловіка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та незаконному обігу наркотиків (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України в редакції до 24.10.2024)", – розповіли у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2017–2019 роках підозрюваний був учасником злочинної організації з 26 осіб, яка діяла на території Кривого Рогу.

Вони облаштували підпільну лабораторію, де виготовляли метамфетамін та PVP, а потім продавали їх через налагоджену мережу збуту.

У вересні 2019 року чоловікові повідомили про підозру у скоєнні цих злочинів. Він переховувався від слідства, був оголошений у розшук по Україні, згодом – у міжнародний розшук через канали Інтерполу.

У травні 2025 року підозрюваного затримали на території Польщі.

Після розгляду запиту української сторони компетентні органи Польщі схвалили його екстрадицію.

Наразі підозрюваного доставили до місця попереднього утримання в Україні, а обвинувальний акт скерували до суду.Його тримають під вартою.