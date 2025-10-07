Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаПраво

Правоохоронці розповіли, що заблокували 6 схем нелегального виїзду чоловіків за кордон

Серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів.

Правоохоронці розповіли, що заблокували 6 схем нелегального виїзду чоловіків за кордон
Один із затриманих
Фото: СБУ

Правоохоронці розповіли, що ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. На оборудках викрили 14 імовірних організаторів, які продавали свої "послуги" від 1,5 до 13 тис. доларів США.

Про це пише пресслужба СБУ. 

У Києві кіберфахівці СБУ викрили колишнього головного спеціаліста секретаріату Кабміну та заступника декана столичного університету, які за гроші влаштовували чоловіків викладачами вишу.

У Черкаській області підозру отримала доцентка кафедри місцевого університету, яка знімала чоловіків з розшуку в ТЦК і допомагала "списатися" з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для цього вона використовувала знайомих серед лікарів та посадовців військкомату.

Також у регіоні викрили 27-річного адміністратора телеграм-каналу, який поширював геолокації ТЦК на території Канівського району.

Одна із затриманих
Фото: СБУ
Одна із затриманих

На Хмельниччині затримали завідуючого відділенням психіатричної лікарні – члена експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК). За гроші він організовував військовозобов’язаним псевдогоспіталізацію для оформлення "статусу" непридатних до військової служби.

У Кропивницькому викрили злочинне угруповання, учасники якого підвозили своїх "клієнтів" до однієї з прикордонних областей України, а потім лісовими стежками, поза контрольно-пропускними пунктами, переправляли їх до однієї з держав ЄС.

У Житомирі затримали ще трьох фігурантів, які через знайомих лікарів та посадовців ТЦК оформлювали чоловікам документи про "погане" здоров’я з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Наразі всім затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
﻿
