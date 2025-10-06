У Запоріжжі затримали групу шахраїв, які під виглядом військових продавали гуманітарну допомогу

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили у Запоріжжі організовану злочинну групу, яка під виглядом військових отримувала гуманітарну допомогу від благодійних організацій та продавала її.

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, протягом 2024–2025 років ділки незаконно заробили понад 8 мільйонів гривень. Серед реалізованих товарів були FPV-дрони та тактичні медичні засоби, які волонтери передавали для потреб фронту.

Організатором схеми виявився 29-річний контрактник, який самовільно залишив військову частину ЗСУ. До махінацій він залучив свою дружину та двох знайомих. Використовуючи підроблені посвідчення, фігуранти домовлялися з благодійниками про передачу допомоги на "потреби армії".

Шахраї виготовляли фальшиві документи та постановочні відео, щоб імітувати процес отримання гуманітарної допомоги. Під час обшуків правоохоронці вилучили частину незбутої продукції, підроблені документи, печатку та комп’ютерну техніку.

Фото: СБУ

Усім чотирьом учасникам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 201-2 — незаконне використання гуманітарної допомоги;

чч. 2, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене організованою групою;

ч. 4 ст. 358 — використання підроблених документів.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.