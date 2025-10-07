Прикордонники зупили чоловіка, який прикидався рибалкою, щоб потрапити до Словаччини

Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоЖиття

Прикордонники зупили чоловіка, який прикидався рибалкою, щоб потрапити до Словаччини

Чоловіка із вудочкою зупинили за 100 метрів від державної межі.

Прикордонники зупили чоловіка, який прикидався рибалкою, щоб потрапити до Словаччини
Затриманий чоловік біля кордону
Фото: ДПСУ

Біля кордону зі Словаччиною затримали порушника, який видавав з себе рибалку, щоб потрапити до іншої країни.

"Замість улову він отримав протокол", – розповіли у ДПСУ. 

Зазначається, що 49-річний закарпатець замаскувався під рибалку, щоб дістатися кордону зі Словаччиною. Рух невідомого зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження.

Чоловіка з вудочкою за 100 метрів від державної межі зупинив прикордонний наряд відділу "Ужгород". Той став запевняти, що він місцевий і шукає водойму, щоб порибалити.

Втім, у ході подальших перевірочних заходів правопорушник зізнався, що насправді його метою було непоміченим наблизитися до кордону і пробратися до Словаччини, а звідти – до інших країн Євросоюзу. 

Він заздалегідь спланував маршрут, придбав вудочку і набір гачків на випадок, якщо його зупинять правоохоронці, і пішки вирушив у напрямку держрубежу, намагаючись не потрапляти нікому на очі.

"Рибалку" доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин правопорушення його притягнуть до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies