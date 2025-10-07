Прикордонники зупили чоловіка, який прикидався рибалкою, щоб потрапити до Словаччини

Біля кордону зі Словаччиною затримали порушника, який видавав з себе рибалку, щоб потрапити до іншої країни.

"Замість улову він отримав протокол", – розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що 49-річний закарпатець замаскувався під рибалку, щоб дістатися кордону зі Словаччиною. Рух невідомого зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження.

Чоловіка з вудочкою за 100 метрів від державної межі зупинив прикордонний наряд відділу "Ужгород". Той став запевняти, що він місцевий і шукає водойму, щоб порибалити.

Втім, у ході подальших перевірочних заходів правопорушник зізнався, що насправді його метою було непоміченим наблизитися до кордону і пробратися до Словаччини, а звідти – до інших країн Євросоюзу.

Він заздалегідь спланував маршрут, придбав вудочку і набір гачків на випадок, якщо його зупинять правоохоронці, і пішки вирушив у напрямку держрубежу, намагаючись не потрапляти нікому на очі.

"Рибалку" доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин правопорушення його притягнуть до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".