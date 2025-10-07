Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ виступив у ВР: удари Росії по енергетиці напередодні зими мають ознаки геноциду

Сампт'єро вважає, що європейську демократію зараз захищають саме в Україні.

До Києва прибув президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампт'єро. Він виступив перед народними депутатами в Верховній Раді.

Самп'тєро під час виступ, трансльованому ВР, повідомив, що приїхав разом з командою, аби підтримати Україну. Це його другий візит за період повномасштабної війни.

Сампт'єро є членом парламенту Іспанії, і він повідомив, що 236 000 українців отримали притулок в його країні. 326 000 отримали право на проживання.

"Тому що в скрутні часи ми відкриваємо свої двері, тримаємося разом. Понад 40 000 українських дітей ходять до іспанських шкіл, поки ваша країна продовжує захищатися з відвагою", – сказав він.

Сампт'єро висловив впевненість, що вступ України до ЄС принесе їй таке саме процвітання, як Іспанії. Він запевнив, що європейська спільнота стоїть поруч з Україною.

Президент ПА ОБСЄ під час виступу наголосив, що Росія не виявляє поваги до демократії і міжнародного права і Женевскої конвенції.

"Нашу демократію перш за все захищають у Донецьку, Луганську, Маріуполі, Запоріжжі. Якщо ви зазнаєте невдачі, ми також зазнаємо невдачі. Наша асамблея є великим політичним рупором для вашої боротьби", – додав Сампт'єро.

Він підкреслив, що війна Росії проти України є незаконною і безпідставною.

"Будь-який мир, щоб він був справжній, повинен бути узгоджений з Україною, а не нав'язаний їй", – сказав президент ПА.

Він згадав про порушення повітряного простору країн ЄС.

"Порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Естонії, Данії та Литви нагадають нам всім, що це не тільки війна України – це війна нас усіх. З наближенням зими я відстежую прицільні удари по інфраструктурі України з метою занурити українців у темряву і холод. Це має ознаки геноциду", – сказав Сампт'єро.

Не оминув він і питання викрадення та депортації. Сампт'єро анонсував формальне приєднання Асамблеї до Міжнародної коаліції стосовно повернення викрадених Росією дітей.

Він додав, що Росія продовжує незаконно утримувати трьох представників ОБСЄ.