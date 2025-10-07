Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ виступив у ВР: удари Росії по енергетиці напередодні зими мають ознаки геноциду

Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ виступив у ВР: удари Росії по енергетиці напередодні зими мають ознаки геноциду

Сампт'єро вважає, що європейську демократію зараз захищають саме в Україні. 

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ виступив у ВР: удари Росії по енергетиці напередодні зими мають ознаки геноциду
Пере Хуан Понс Сампт'єро
Фото: скриншот

До Києва прибув президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Сампт'єро. Він виступив перед народними депутатами в Верховній Раді.

Самп'тєро під час виступ, трансльованому ВР, повідомив, що приїхав разом з командою, аби підтримати Україну. Це його другий візит за період повномасштабної війни. 

Сампт'єро є членом парламенту Іспанії, і він повідомив, що 236 000 українців отримали притулок в його країні. 326 000 отримали право на проживання.

"Тому що в скрутні часи ми відкриваємо свої двері, тримаємося разом. Понад 40 000 українських дітей ходять до іспанських шкіл, поки ваша країна продовжує захищатися з відвагою", – сказав він. 

Сампт'єро висловив впевненість, що вступ України до ЄС принесе їй таке саме процвітання, як Іспанії. Він запевнив, що європейська спільнота стоїть поруч з Україною.

Президент ПА ОБСЄ під час виступу наголосив, що Росія не виявляє поваги до демократії і міжнародного права і Женевскої конвенції. 

"Нашу демократію перш за все захищають у Донецьку, Луганську, Маріуполі, Запоріжжі. Якщо ви зазнаєте невдачі, ми також зазнаємо невдачі. Наша асамблея є великим політичним рупором для вашої боротьби", – додав Сампт'єро.

Він підкреслив, що війна Росії проти України є незаконною і безпідставною.

"Будь-який мир, щоб він був справжній, повинен бути узгоджений з Україною, а не нав'язаний їй", – сказав президент ПА.

Він згадав про порушення повітряного простору країн ЄС. 

"Порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Естонії, Данії та Литви нагадають нам всім, що це не тільки війна України – це війна нас усіх. З наближенням зими я відстежую прицільні удари по інфраструктурі України з метою занурити українців у темряву і холод. Це має ознаки геноциду", – сказав Сампт'єро.

Не оминув він і питання викрадення та депортації. Сампт'єро анонсував формальне приєднання Асамблеї до Міжнародної коаліції стосовно повернення викрадених Росією дітей. 

Він додав, що Росія продовжує незаконно утримувати трьох представників ОБСЄ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies