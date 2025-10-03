У Миколаєві пару підозрюють у роботі на РФ: вони "полювали" за секретними розробками оборонки

СБУ розповіла, що викрила у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка "полювала" за секретними розробками української оборонної промисловості.

Як повідомили у Службі безпеки, контррозвідка у взаємодії з міністром оборони України запобігла агентурному проникненню РФ до одного з провідних оборонних заводів на півдні нашої держави.

Затримали агентку РФ, яка намагалась здобути для рашистів місця розосередження оборонного підприємства на території регіону. Встановили, до вчинення злочину жінка залучила свого співмешканця – співробітника підприємства оборонно-промислового комплексу.

Фото: СБУ Один із затриманих

Спочатку ворог завербував жінку. Знаючи, що підконтрольна їй фірма співпрацює із оборонним заводом у Миколаєві, вороги доручили їй збирати інформацію про місцезнаходження об’єктів ОПК та види оборонних замовлень у південному регіоні.

Для цього вона використовувала свого співмешканця, який працював у відділі матеріально-технічного постачання оборонного заводу та взаємодіяв з компанією фігурантки.

СБУ викрила агентурну пару ще на початку їхньої співпраці з ворогом.

Встановили, що чоловік передав жінці відомості про стан виконання державних замовлень та місця розосередження виробничих цехів підприємства.

Утім, агентка не встигла прозвітувати окупантам, оскільки на цьому етапі її затримала СБУ.

Під час обшуку у неї вилучили смартфон із доказами її контактів зі "зв’язковим" – Сергієм Лебедєвим (відомим під псевдонімом "Лохматий"), який у Донецьку працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику.