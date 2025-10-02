Він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП.

У Харкові посадовця ТЦК та СП підозрюють у несанкціонованому втручанні в систему "Оберіг".

Як розповіли у Офісі генпрокурора, повідомили про підозру майору-заступнику начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК та СП м. Харкова.

За даними слідства, посадовець, використовуючи особистий цифровий ключ, несанкціоновано вносив зміни до автоматизованої системи "Оберіг".

Він безпідставно змінював дані військовозобов’язаних, зокрема, ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття та незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП.

Встановили, що такі дії він вчинив щодо 29 військовозобов’язаних.

"Таким чином, своїми умисними та протиправними діями посадовець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї", – повідомили прокурори.