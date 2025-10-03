Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Прокуратура просить стягнути у одеського правоохоронця необґрунтованих активів на майже 3 млн грн

Серед активів є три автомобілі. 

Фото: advokatpost.com

Державне бюро розслідувань повідомило, що знайшло в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн. Вищий антикорупційний суд просять стягнути їх в дохід держави.

Про це пишуть пресслужби ДБР та САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів правоохоронця та його близьких осіб.

Встановили, що упродовж 2021 року правоохоронець набув активи з ознаками необґрунтованості, оформивши їх у тому числі на близьких осіб.

Серед них:

  • Lexus ES 250, 2016 року випуску, ціна за договором — 750 000 грн;
  • Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 року випуску, ціна за договором — 425 156 грн;
  • Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 року випуску, ціна за договором — 838 500 грн (при мінімальній ринковій вартості 1 676 900 грн).

Матеріали щодо виявлених ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до САП, а прокурор САП вже звернувся до ВАКС із позовом на суму понад 2,84 млн грн.

У прокуратурі кажуть, що, проаналізувавши доходи і видатки посадовця, членів його сімʼї і родичів, встановили, що неможливо було набути ці авто законно. 

Після придбання їх використовували посадовець і його дружина, а не родичі. Невдовзі після початку перевірки він відчужив їх частину. 

За заявою прокурора суд наклав арешт на один з автомобілів, який є предметом спору, та на інші активи відповідачів на суму, еквівалентну вартості відчужених активів.
