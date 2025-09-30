У вересні 173 із 192 порушень, у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями, - Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ звітує про роботу і відповідальність військовослужбовців та працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за порушення.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
У вересні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями.
"Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні.
Лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:
- 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
- 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
- 13 службових розслідувань тривають, зокрема - щодо інцидентів минулого місяця.
"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", - наголосили в Генштабі.
- В кінці травня Командування Сухопутних військ повідомило, що починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК. Раніше також повідомлялося, що для військових ТЦК розробили правила поведінки.
- Від 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП будуть зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
- Міністр оборони Денис Шмигаль нещодавно заявив, що мобілізація в Україні в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.