Суспільство

У вересні 173 із 192 порушень, у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями, - Сухопутні війська

Наразі 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків і 5 притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

У вересні 173 із 192 порушень, у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями, - Сухопутні війська
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Командування Сухопутних військ звітує про роботу і відповідальність військовослужбовців та працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за порушення.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У вересні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. 

"Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави", - йдеться в повідомленні. 

Лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

  • 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
  • 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
  • 13 службових розслідувань тривають, зокрема - щодо інцидентів минулого місяця.

"Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані", - наголосили в Генштабі. 
﻿
