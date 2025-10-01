Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський зустрівся з пораненими воїнами та вручив нагороди

Глава держави вручив восьми захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Серед них – Володимир Ситнік, звільнений із російського полону 19 квітня цьогоріч. Також президент нагородив бойових медиків.

Зеленський зустрівся з пораненими воїнами та вручив нагороди
Фото: Офіс президента

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися, і відзначив їх державними нагородами, повідомляє пресслужба президента. 

Глава держави вручив восьми захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Це військовослужбовці Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, 138-го центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) і Десантно-штурмових військ.

«Ви справжні захисники нашої держави. Дякуємо за те, що ви в Україні, з Україною, за те, що захищаєте й захистили, за вашу дійсно міцну службу. Я вас вітаю і вдячний за все. Найшвидшого одужання. І дякую вашим рідним та близьким», – сказав Зеленський.

Воїни зазнали поранень під час виконання завдань на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині. Серед них – Володимир Ситнік, звільнений із російського полону 19 квітня цьогоріч. Зараз він лікується після множинних травм і поранень.

Президент також відзначив орденом Данила Галицького та медаллю «За військову службу Україні» бойових медиків, які лікують поранених військових, беруть участь в евакуації та надають медичну допомогу в прифронтових регіонах.«Військові захищають усю Україну, а їх захищаєте ви. Дякую за те, що ви робите все, щоб зберегти життя кожного бійця, захисника та захисниці. Дякую за вашу службу», – зазначив глава держави.
﻿
