Зеленський привітав воїнів з Днем захисників та захисниць України

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський звернувся до народу, подякувавши військовим і всім, хто стоїть на захисті держави, повідомляє пресслужба президента.

Він наголосив, що українці вже не раз доводили світові свою незламність і роблять це зараз у війні проти Росії.

«Кожен, хто обрав для себе абсолютно гідний шлях захисту нашої незалежності, нашої держави, наших людей, права українців жити вільно на своїй землі. Сьогодні ваш день – день мільйонів, усіх, хто присвячує своє життя життю України», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що напередодні підписав укази про нагородження понад 1600 українських воїнів та працівників силових структур. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже майже 124 тисячі людей відзначені державними нагородами.

Глава держави також закликав вшанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які віддали життя заради України.