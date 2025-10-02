Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Міненерго: найскладніша ситуація в енергосистемі на Сумщині та Чернігівщині

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання.

Міненерго: найскладніша ситуація в енергосистемі на Сумщині та Чернігівщині
Фото: ДТЕК

Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, передає Міненерго.  Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання. В пріоритеті - заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів.

Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему”, – закликали у міністерстві.

Ситуація на ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.26 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
