Затоплення Одеси: пошкоджено майже 800 будинків, більшість – багатоповерхові

В місті триває ліквідація наслідків. 

Затоплення Одеси: пошкоджено майже 800 будинків, більшість – багатоповерхові
Підтоплення в Одесі
Фото: Олексій Кулеба в Telegram

В Одесі станом на 3 жовтня внаслідок затоплення зафіксовано майже 800 пошкоджених будинків, з них близько 500 – багатоповерхівки. Люди продовжують звертатися з повідомленнями про пошкодження.

В місті триває ліквідація наслідків. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Рятувальники і енергетики працюють цілодобово. 

“Роботи з відкачування води продовжуються на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено майже 900 тис кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених будівельних конструкцій. Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання”, – сказав Кулеба.

Частина Одеси залишається знеструмленою. Постачання води і газу працює в штатному режимі. В місті діє близько 200 “пунктів незламності”, де можна зарядити пристрої і зігрітися. 

“Ситуація в місті вже стабілізувалася”, – запевнив віцепрем’єр. 

Негода в Одесі

30 вересня в Одесі випала аномальна кількість дощу: за добу – двомісячна норма. Злива спричинила масштабні підтоплення, в зв’язку з чим 10 людей загинули. Серед них – ціла родина переселенців з Донецька у приватному будинку, писала "Думська". Ця місцевість в Одесі лежить у низині, а квартира, де мешкали загиблі, була на цокольному поверсі.
