Ударні безпілотники повторно атакували НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленінградській області

Відстань від заводу до кордону України — близько 790 км.

Фото: ASTRA

Українські безпілотники завдали чергового удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

Влада регіону підтвердила нічну атаку ударних безпілотників, після чого в "промисловій зоні" підприємства спалахнула пожежа. Місцеві Telegram-канали оприлюднили фото та відео наслідків удару.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) є одним із ключових нафтопереробних заводів Росії та належить компанії "Сургутнефтегаз". Його потужність сягає 20,1 млн тонн нафти на рік, а продукція включає бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти. 

Відстань від заводу до кордону України — близько 790 км.

Це вже третя атака на Кірішський НПЗ у 2025 році. У березні безпілотники пошкодили один із резервуарів підприємства, а у вересні було зафіксовано влучання у комплекс первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6. 
