В аеропорту Мюнхена обмежили польоти через дрони

Це вже друге закриття аеропорту менше ніж за добу.

Аеропорт Мюнхена в Німеччині був закритий в п'ятницю ввечері після того, як були помічені дрони. 

Про це повідомляє Reuters.

"Німецька служба управління повітряним рухом обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід через непідтверджені спостереження дронів і призупинила їх до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Речник поліції аеропорту підтвердив, що обидві злітно-посадкові смуги Мюнхена закриті.

Капітан літака, що прямував до Лондона, виліт якого було скасовано, повідомив пасажирам, що злітно-посадкові смуги були закриті “через спостереження дронів поблизу злітно-посадкових смуг” і що поліцейські гелікоптери перебувають у повітрі.

Щонайменше два рейси, що прямували до Мюнхена, кружляли на деякій відстані від аеропорту, а щонайменше 10 запланованих рейсів були перенаправлені, починаючи з 20:35 за місцевим часом.

“Якщо нам сьогодні не дозволять літати більше, то, безумовно, більше ніж вчорашні 3000 людей опинляться в скрутному становищі”, – сказав речник аеропорту.

  • Поява невідомих БПЛА у повітряному просторі поблизу аеропортів дісталася і до Німеччини: летовище Мюнхена ввечері у четвер заборонило зліт та приземлення через проліт дронів.
