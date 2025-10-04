В аеропорту Мюнхена обмежили польоти через дрони

Аеропорт Мюнхена в Німеччині був закритий в п'ятницю ввечері після того, як були помічені дрони.
Про це повідомляє Reuters.
"Німецька служба управління повітряним рухом обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід через непідтверджені спостереження дронів і призупинила їх до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.
Речник поліції аеропорту підтвердив, що обидві злітно-посадкові смуги Мюнхена закриті.
Капітан літака, що прямував до Лондона, виліт якого було скасовано, повідомив пасажирам, що злітно-посадкові смуги були закриті “через спостереження дронів поблизу злітно-посадкових смуг” і що поліцейські гелікоптери перебувають у повітрі.
Щонайменше два рейси, що прямували до Мюнхена, кружляли на деякій відстані від аеропорту, а щонайменше 10 запланованих рейсів були перенаправлені, починаючи з 20:35 за місцевим часом.
“Якщо нам сьогодні не дозволять літати більше, то, безумовно, більше ніж вчорашні 3000 людей опинляться в скрутному становищі”, – сказав речник аеропорту.
